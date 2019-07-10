https://static.news.ru/photo/a5d23552-a335-11e9-852d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фонтан воды из провалившегося асфальта появился на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Причина — пробоина в трубе.

По данным пресс-службы «Теплосети Санкт-Петербурга», аварию быстро локализовали. Прорыв случился из-за проводимых подготовительных работ к новому отопительному сезону. Весь ущерб компания возместит.

По словам очевидцев, из дыры в асфальте сначала ударил фонтан из грязи, а затем из воды. Некоторые машины получили повреждения, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что синоптики второй день подряд отмечают повышенный уровень загрязнения воздуха в столице.