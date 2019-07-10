Фонтан воды из провалившегося асфальта появился на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Причина — пробоина в трубе.
По данным пресс-службы «Теплосети Санкт-Петербурга», аварию быстро локализовали. Прорыв случился из-за проводимых подготовительных работ к новому отопительному сезону. Весь ущерб компания возместит.
По словам очевидцев, из дыры в асфальте сначала ударил фонтан из грязи, а затем из воды. Некоторые машины получили повреждения, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что синоптики второй день подряд отмечают повышенный уровень загрязнения воздуха в столице.