Трое россиян и один француз погибли в ДТП под Саратовом

Четыре человека, в том числе один гражданин Франции, погибли в ДТП под Саратовом. Трагедия произошла возле села Синодское Воскресенского района на трассе Волгоград — Сызрань.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Саратовской области.
Трагедия произошла 2 января в результате столкновения автомобиля Ford Fusion и автобуса Iveco, следовавшего из Саратова в Балаково. Вероятным виновником ДТП, по мнению полиции, стал водитель Ford, который погиб на месте вместе с тремя пассажирами. Среди погибших оказался 33-летний иностранец.
Водитель легковушки, направляясь из Саратова в сторону города Вольска, не справился с управлением, допустив выезд на встречную полосу, на которой произошло столкновение с автобусом, сообщает прокуратура региона.
Надзорное ведомство взяло ход проверки по факту аварии под свой контроль.
Как писал News.ru, ранее ДТП с участием междугороднего автобуса произошло в Узловском районе Тульской области, пострадали семь человек. До этого сообщалось о смертельном ДТП в Дмитровском районе Подмосковья, где в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре девушки.