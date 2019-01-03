Трое россиян и один француз погибли в ДТП под Саратовом

https://news.ru/storage/news/0009258f87b8b0fe403f7a948c7dba6f/ad6cdca7-f1e5-428b-9b83-99c1d3eb0c7b_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Четыре человека, в том числе один гражданин Франции, погибли в ДТП под Саратовом. Трагедия произошла возле села Синодское Воскресенского района на трассе Волгоград — Сызрань.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Саратовской области.

Трагедия произошла 2 января в результате столкновения автомобиля Ford Fusion и автобуса Iveco, следовавшего из Саратова в Балаково. Вероятным виновником ДТП, по мнению полиции, стал водитель Ford, который погиб на месте вместе с тремя пассажирами. Среди погибших оказался 33-летний иностранец.

Водитель легковушки, направляясь из Саратова в сторону города Вольска, не справился с управлением, допустив выезд на встречную полосу, на которой произошло столкновение с автобусом, сообщает прокуратура региона.

Надзорное ведомство взяло ход проверки по факту аварии под свой контроль.

Как писал News.ru, ранее ДТП с участием междугороднего автобуса произошло в Узловском районе Тульской области, пострадали семь человек. До этого сообщалось о смертельном ДТП в Дмитровском районе Подмосковья, где в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре девушки.