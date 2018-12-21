Трое россиян были на борту упавшего в Конго Ан-26

Грузовым самолётом Ан-26, упавшим в Демократической Республике Конго, управляли трое россиян. Всего на борту было 23 человека, сообщил посол России в ДРК.
Имена российских граждан пока не установлены, передаёт его слова РИА Новости. Судьба этих людей также пока неизвестна.
Сейчас специалисты ведут поисково-спасательные работы и пытаются обнаружить место крушения воздушного судна.
Ранее News.ru сообщал, что грузовой самолёт Ан-26 авиакомпании Gomair разбился при посадке в Демократической Республике Конго. При крушении погибли шесть человек, их гражданство неизвестно.