Фото: АГН «Москва»

Александр Маругов, сын бизнесмена Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов, в ночь на понедельник, 8 июля, разбился на мотоцикле в Москве. Он столкнулся с легковым автомобилем.

Мы познакомились на почве любви к мотоциклам на первом курсе университета. Пытались вместе собрать команду КВН, но дальше нескольких месяцев не пошло, — рассказал News.ru друг погибшего Павел Ефанов. Он...