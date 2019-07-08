На юго-востоке Москвы в районе метро «Кузьминки» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате инцидента пострадали три человека.
На перекрёстке Волгоградского проспекта и Зеленодольской улицы ДТП с участием скорой и автомобиля. Трое пострадали, — сообщил News.ru источник.
Как писал News.ru, Александр Маругов, сын бизнесмена Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов, в ночь на понедельник, 8 июля, разбился на мотоцикле в Москве. Он столкнулся с легковым автомобилем. Александр Маругов окончил МГИМО и являлся одним из основателей компании, которая собирала майнинг-фермы.