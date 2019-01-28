Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Кемерове

https://news.ru/storage/news/7e01ab4075fa7d7595e3e36af42f6a47/9a9367bb-3e1d-4239-8606-0720cec9c509_850.jpg vk.com/@kuzbassmk

В многоквартирном жилом доме в Кемерове произошёл пожар. В результате пострадали семь человек, в том числе трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Жители дома 55 Б по проспекту Ленина почувствовали сильный запах гари и тут же вызвали пожарных. Из здания экстренно эвакуировали 26 человек, для этого спасателям пришлось применять автолестницу. По предварительным данным, очаг возгорания находился на балконе шестого этажа, затем пламя распространилось на лоджии седьмого и восьмого этажей, сообщает портал VSE42.Ru. Пожар удалось ликвидировать. По одной из версий, причиной могла стать неосторожность при курении.

Ранее News.ru писал о взрыв, который произошёл в девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы.