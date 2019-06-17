Тело 13-летней гражданки России было обнаружено в доме в испанской Каталонии. Она проживала там вместе с матерью и братом.
Труп обнаружил знакомый хозяйки дома, которая ранее покинула регион. Местонахождение брата девочки неизвестно.
Судмедэксперты исключили версию суицида. По их данным, речь идёт о насильственной смерти, передаёт радиостанция «
Ранее News.ru писал, что российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.