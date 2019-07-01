https://static.news.ru/photo/b73a4f52-9c3f-11e9-907e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки три землетрясения в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом заявили в краевом ГУ МЧС.

Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано на глубине 40 км с эпицентром в 88 км восточнее посёлка Усть-Камчатск, говорится на сайте ведомства .

Второе сейсмособытие магнитудой 4,6 произошло на глубине 50 км в 145 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Третье — в 105 км юго-западнее села Никольского Алеутского муниципального района на глубине 10 км. Его магнитуда составила 5,1.

Все эти подземные толчки не ощущались в населённых пунктах Камчатского края.

Как писал News.ru, землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировано 1 июля в акватории Тихого океана. Эпицентр подземных толчков находился в 36 км от города Луганвилл в Вануату.