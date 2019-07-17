https://static.news.ru/photo/88937a42-a898-11e9-86b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жертвами стрельбы в одном из ресторанов Ирака стали три турецких дипломата. Среди погибших — заместитель генерального консула Турции в Ираке.

Инцидент произошёл в городе Эрбиль. Вооружённая группа боевиков открыла огонь по дипломатам в одном из ресторанов, после чего скрылась в неизвестном направлении. В настоящее время место происшествия оцеплено, власти перекрыли все подъезды к нему. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей ЧП, передаёт сайт телеканала « Звезда ».

Ранее News.ru писал, что Министерство национальной обороны Турции объявило о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака. Она стартовала 12 июля при поддержке артиллерии и ВВС.