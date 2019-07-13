https://static.news.ru/photo/864cfd62-a6c2-11e9-b6d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

В Якутии в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса три человека погибли и столько же пострадали.

В управлении ГИБДД МВД России по республике сообщили, что около 11:00 (5:00 мск) на 138 —м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace и грузовика Mitsubishi Canter. В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota выехал на встречную полосу, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в Башкирии автобус улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП шесть человек погибли, в том числе двое детей.