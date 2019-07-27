Трое детей утонули в Каспийском море во время плавания на надувном матрасе.
По данным регионального МЧС, трагедия произошла 27 июля в Бабаюртовском районе Дагестана. Дежурному поступило сообщение о пропаже трёх девочек 12-ти,13-ти и 14-ти лет. Позже их тела были обнаружены.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти детей, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что россиянка, уехавшая в Черногорию на отдых, утонула на курорте вблизи городка Бечичи.