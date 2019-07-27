https://static.news.ru/photo/51906452-b07b-11e9-b006-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Трое детей утонули в Каспийском море во время плавания на надувном матрасе.

По данным регионального МЧС, трагедия произошла 27 июля в Бабаюртовском районе Дагестана. Дежурному поступило сообщение о пропаже трёх девочек 12-ти,13-ти и 14-ти лет. Позже их тела были обнаружены.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти детей, передаёт «Интерфакс-Юг» .

Ранее News.ru писал о том, что россиянка, уехавшая в Черногорию на отдых, утонула на курорте вблизи городка Бечичи.