https://static.news.ru/photo/11732ac4-b122-11e9-853b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alberto Gandolfo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ливни и грозы, которые пришли на смену аномальной жаре в Италии, стали причиной гибели трёх человек.

Атлантический циклон обрушился на северные и центральные районы страны в субботу. Из-за обильных дождей и града многие реки вышли из берегов. Нанесён ущерб жилым домам и другим объектам инфраструктуры, передаёт РИА Новости .

В воскресенье, 28 июля, стало известно о погибшей норвежской спортсменке. Её убило молнией в провинции Больцано, где она принимала участие в забеге по горной местности.

Как сообщил представитель пожарной службы города Ареццо, спасатели обнаружили тело 72-летнего мужчины рядом с автомобилем, который захлестнула вода вышедшей из берегов реки.

Третьей жертвой стихии стала 27-летняя женщина. Её сильный смерч застал в автомобиле близ города Фочене. Из-за смерча в этом районе пострадали 20 зданий.

Ранее News.ru писал, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за плохой погоды не смогли сесть 14 рейсов.