https://static.news.ru/photo/65da24de-90d2-11e9-a55f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Три человека получили травмы в аварии на юге Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

ДТП произошло на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы. Там столкнулись три легковых автомобиля. От удара одна из машин перевернулась. Пострадали три человека. В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее News.ru писал, что два человека погибли в страшном ДТП на Ставрополье. На 250-м км федеральной автодороги «Кавказ» столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Hyundai. В результате аварии десять человек получили различные травмы. Все они доставлены в центральную городскую больницу Невинномысска.