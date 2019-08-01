https://static.news.ru/photo/03978018-b441-11e9-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский авиационный центр

Грузовик столкнулся с автомобилем на юге Москвы. Авария произошла в районе метро «Некрасовка» на пересечении улицы Недорубова и Проектируемого проезда.

По данным оперативных служб, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе четырёхлетний ребёнок. На место аварии вылетел экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра. Малыша пришлось эвакуировать в специализированное медучреждение, в полёте его сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее News.ru писал, что более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории. Авария произошла вблизи города Плевля. Автобус следовал из черногорского Никшича в сербский Врбас. Водители транспортных средств получили тяжёлые ранения. Среди пострадавших — граждане Сербии и Черногории.