https://static.news.ru/photo/3b83fc6e-95b4-11e9-92e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один мужчина и две женщины были травмированы в результате столкновения автобуса Higer с легковым автомобилем Toyota.

ДТП произошло на 55-м километре автодороги Благовещенск — Свободный. Автобус после столкновения съехал в трассы и перевернулся. В нём находились 13 человек, трое из которых пострадали.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Амурской области.

Ранее News.ru писал о похожем случае в Приморье. Там в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля погиб один человек.