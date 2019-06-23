Один мужчина и две женщины были травмированы в результате столкновения автобуса Higer с легковым автомобилем Toyota.
ДТП произошло на 55-м километре автодороги Благовещенск — Свободный. Автобус после столкновения съехал в трассы и перевернулся. В нём находились 13 человек, трое из которых пострадали.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает
Ранее News.ru писал о похожем случае в Приморье. Там в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля погиб один человек.