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Три человека пострадали при пожаре в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

В результате пожара в квартире многоэтажного дома на юго-востоке Москвы пострадали три человека, один из них находится в тяжёлом состоянии. Ещё двое жильцов были эвакуированы из соседних квартир при помощи самоспасателей.

Инцидент произошёл по адресу: Юных Ленинцев, 37, сообщают источники News.ru.

Площадь возгорания составила 5 кв. м.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее крупный пожар произошёл в центре Тулы, там загорелась квартира жилой многоэтажки. Спасатели эвакуировали из здания 44 человек, в том числе семерых детей, писал News.ru.


#москва #пожары
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