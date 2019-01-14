Три человека пострадали при пожаре в Москве

В результате пожара в квартире многоэтажного дома на юго-востоке Москвы пострадали три человека, один из них находится в тяжёлом состоянии. Ещё двое жильцов были эвакуированы из соседних квартир при помощи самоспасателей.
Инцидент произошёл по адресу: Юных Ленинцев, 37, сообщают источники News.ru.
Площадь возгорания составила 5 кв. м.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее крупный пожар произошёл в центре Тулы, там загорелась квартира жилой многоэтажки. Спасатели эвакуировали из здания 44 человек, в том числе семерых детей, писал News.ru.