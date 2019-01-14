Три человека пострадали при пожаре в Москве

https://news.ru/storage/news/3b7928f1e2b13ce930b48a81cd511934/842fc82a-f9ea-41dd-a3ce-b3f652357e18_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В результате пожара в квартире многоэтажного дома на юго-востоке Москвы пострадали три человека, один из них находится в тяжёлом состоянии. Ещё двое жильцов были эвакуированы из соседних квартир при помощи самоспасателей.

Инцидент произошёл по адресу: Юных Ленинцев, 37, сообщают источники News.ru.

Площадь возгорания составила 5 кв. м.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее крупный пожар произошёл в центре Тулы, там загорелась квартира жилой многоэтажки. Спасатели эвакуировали из здания 44 человек, в том числе семерых детей, писал News.ru.