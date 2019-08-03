https://static.news.ru/photo/80d1809c-b61c-11e9-8196-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Курской области

Три человека пострадали в результате возгорания газового оборудования, произошедшего 3 августа на автозаправке в Курской области.

Автомобиль сгорел, который находился рядом, предположительно, Lada Priora. Троих людей отправили на обследование, — сообщила РИА Новости представитель регионального МЧС.

По её словам, угрозы взрыва не было, так как газовое оборудование не находилось рядом с резервуаром с топливом. Разрушений нет.

Ранее News.ru писал, что два человека пострадали при пожаре на автозаправке в Новой Москве. В тушении участвовали 114 человек и 33 единицы техники. Пожару была присвоена вторая категория сложности.