В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что три человека погибли в результате наводнения в Иркутской области.
В ведомстве также отметили, что из-за природного катаклизма пострадал 351 человек, в том числе 33 ребёнка, передаёт
На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов.
Как писал News.ru, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.