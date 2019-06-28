https://static.news.ru/photo/619623c0-9a76-11e9-987b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виктор Бельцов/РИА Новости

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что три человека погибли в результате наводнения в Иркутской области.

В ведомстве также отметили, что из-за природного катаклизма пострадал 351 человек, в том числе 33 ребёнка, передаёт РИА Новости .

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов.

Как писал News.ru, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.