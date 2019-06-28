https://static.news.ru/photo/419eaf7e-7794-11e9-82c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstahtin Kokoshkin/Global Look Press

Три человека погибли в результате автомобильной катастрофы в Архангельской области.

ЧП произошло на 709-м километре автодороги М-8 «Холмогоры». Легковушка выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с грузовиком. Погибли трое, среди них 10-летний ребёнок. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, пять человек пострадали в ДТП в районе посёлка Мосрентген на юго-западе столицы, среди них есть дети. Водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.