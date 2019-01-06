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Три человека погибли в ДТП на трассе Ивдель — ХМАО

ekb.serov/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Жертвами аварии с участием двух автомобилей на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа стали три человека, ещё пятеро госпитализированы.

По предварительным данным, столкнулись легковушки KIA Rio и Peugeot 3008, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

«Учитывая, что обе машины оказались на проезжей части, представителям МВД пришлось на два часа перекрыть трассу, поскольку необходимо было извлечь тела из искорёженных машин», — отметил собеседник агентства.

Ранее News.ru писал, что сотрудники ГИБДД во время изучения места столкновения легкового автомобиля и грузовика рядом с Саратовом нашли пакеты с наркотиками, вес которых превысил полтора килограмма. По словам очевидцев происшествия, запрещённые вещества выбросили в снег двое пострадавших в ДТП.


#ДТП #хмао
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