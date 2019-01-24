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Трещина образовалась в полу «Глобуса» в Щёлково

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В Щёлково в гипермаркете «Глобус» между наземной парковкой и самим магазином появилась трещина.

Её длина составляет 60 метров. По словам представителя регионального главка МЧС РФ, весь персонал гипермаркета, построенного в 2006 году, эвакуирован.

«Трещина длиной 60 метров образовалась в полу гипермаркета ночью, её ширина — от 0,5 до 1 сантиметра», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве по адресу: ул. Костромская, 20, произошёл хлопок. Были выбиты стёкла и повреждена мебель. В пресс-службе МВД сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.


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