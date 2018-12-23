Траур по погибшим шахтёрам объявили в Пермском крае

https://news.ru/storage/news/6b42063680d89a21c108d7f8bb8bbda3/e6ea4aa6-19e2-479f-93fd-c4795bae158f_850.jpg 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил траур по погибшим в шахте в Соликамске.

«Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура», — говорится в документе.

Чиновник также распорядился выплатить семьям жертв ЧП по миллиону рублей, сообщает ТАСС. Выяснением обстоятельств произошедшего занялась региональная прокуратура.

«Основной охват будет в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами», — заявила представитель ведомства Юлия Гайанова.

Катастрофа на промышленном объекте «УС-30» произошла 22 декабря 2018 года. Запертыми на глубине свыше 350 метров оказались девять горняков. Все они погибли.

Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.