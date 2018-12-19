Трансформатор упал на скорую помощь в Хабаровском крае

https://news.ru/storage/news/688987c6f0dc109b0bd1121ca60e6cc3/1f76fb26-98de-4d49-8938-84f32d16a0a9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Несколько человек пострадали в результате падения трансформатора на машину скорой помощи. Инцидент произошёл в Комсомольске-на-Амуре. Ранения получили водитель и женщина с ребёнком, которых везли в больницу. По некоторым данным, среди пострадавших есть и фельдшер.

Агрегат перевозили на грузовом автомобиле с полуприцепом. При повороте машины механизм съехал с площадки и вывалился наружу. Скорая помощь в этот момент ехала сзади.

«Водителя зажало в кабине, его извлекали спасатели, а те, кто был в салоне, получили ушибы мягких тканей головы», — сообщили РИА Новости в ГИБДД по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что вес трансформатора составляет 40 тонн.

ГИБДД проводит проверку, будет назначена экспертиза креплений агрегата. По предварительной информации, падение произошло из-за разрыва крепёжного троса.

Ранее, как сообщал News.ru, в Москве четыре человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси. Один из автомобилей перевернулся.