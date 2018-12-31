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Что известно о трагедии в Магнитогорске

пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]
Без вести пропавшими при взрыве подъезда числятся десятки людей

В жилом многоквартирном доме в городе Магнитогорске Челябинской области в ночь с 30 на 31 декабря в 04:00 мск. произошёл взрыв, вызвавший обрушение подъезда. Предварительная версия причины чрезвычайного происшествия — взрыв бытового газа. Разрушено 48 квартир. Погибли минимум четверо, неизвестна судьба около 38 человек. В городе введён режим ЧС.

Об обрушившемся доме 

Взрыв произошёл в жилом доме в Магнитогорске Адрес строения — проспект Карла Маркса, 164. Дом десятиэтажный, проживают 1,1 тысяч человек. В доме 12 подъездов, из них один полностью обрушен, и это 48 квартир. Есть угроза обрушения ещё двух, примыкающих к месту разрушения. 

О погибших, раненых и пропавших без вести 

К середине дня 31 декабря известно о четырёх погибших. Госпитализировано пять человек, из них двое — мужчина и ребёнок — находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. В подъезде проживало 110 человек. Из них часть вышла на связь - это те, кто уехал и не находился дома в момент взрыва. Эвакуированы спасателями 16 человек, в том числе семь детей. Судьба остальных неизвестна, сообщил журналистам представитель МЧС России. 

Из подъездов, граничащих с рухнувшим, эвакуировали 60 человек. Пункты временного размещения организованы в двух школах Магнитогорска (школа № 14 по ул. Галлиулина, 11/3, вмещает 700 человек, и школа № 5 по ул. Сталеваров, 56, вмещает 750 человек). Есть возможность принять ещё до 300 человек в гостиницах и общежитиях Магнитогорска. Пострадавших готовы принять городские больницы № 1, 2, 3, медсанчасть и детская больница, сообщает сайт Магнитогорска. 

пресс-служба МЧС РФ

Работы спасательных служб 

На месте трагедии идут поисково-спасательные работы, в них участвуют более 1,3 тыс. человек и 200 единиц спецтехники. 

Действия властей 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения дома. 

Власти Челябинской области во главе с губернатором региона Борисом Дубровским вскоре назовут дату траура. 

Президент России Владимир Путин поручил главам МЧС и Минздрава Евгению Зиничеву и Веронике Скворцовой оказать помощь в ликвидации последствий трагедии. Зиничев и Скворцова прибыли в Магнитогорск. Премьер-министр Дмитрий Медведев получил полную информацию о мерах, предпринимаемых для спасения людей. Он пообещал, что правительство «окажет всю необходимую помощь» и выразил соболезнования родным и близким погибших. 

Часом позже главы МЧС к месту трагедии прилетел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ожидается прибытие Владимира Путина. 

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что семьям погибших выплатят по 100 тыс. рублей, пострадавшим — по 50 тыс. рублей. 

Открыт счёт для сбора помощи пострадавшим: Банк «КУБ» (АО) ИНН 7414006722. БИК 047516949. КПП 997950001 Корреспондентский счет 30101810700000000949 Номер счета: 30232810410000000080 НОМЕР КАРТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ: 4627 1741 5541 0333. 

Власти Челябинской области обещают купить квартиры потерявшим при взрыве жилье и оперативно восстановить утраченные документы. 

Телефон горячей линии ГУ МЧС региона — 8 (351) 239-99-99 

В Магнитогорске сегодня днём мороз — 14 градусов, ночью ожидается похолодание до −23. Шансы найти живыми пропавших без вести снижаются со временем, сообщила Вероника Скворцова. Прогноз относительно судьбы пропавших без вести при взрыве в Магнитогорске по просьбе News.ru дал Сергей Щетинин, председатель исполкома Российского союза спасателей:

«Шанс на спасение остаётся всегда, ведь дом был тёплым, работало отопление. Я думаю, что определённый запас тепла всё равно остаётся. Много внешние факторов имеют значение: в момент разрушения во что люди были одеты, на какой глубине они находятся и так далее. будем надеяться, что большая часть людей, которые остались живы, их найдут и спасут, и они „дотянут“ до спасения. Форсировать события нельзя — если поторопиться, можно навредить. Сейчас будут обследовать завалы, потом работает техника, потом применяют специальное оборудование для обнаружения людей в завалах, потом опять работает техника, а также некие „минуты тишины“ будут присутствовать. Применяются все известные на сегодняшний день силы и средства, приборы поиска, чтобы максимально быстро извлечь на поверхность оставшихся в живых».

#мчс #ВЗРЫВ #погибшие #магнитогорск #обрушение
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