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Кого оплакивали россияне в 2018 году

MchsRussia/facebook.com эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]
News.ru вспоминает об основных трагедиях уходящего года

«Зимняя вишня»

25 марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл один из самых страшных по своим последствиям пожаров в новейшей истории России, в результате которого погибли 41 ребёнок и 23 взрослых. Возгорание началось около 16:00 в батутном центре на четвёртом этаже. Позже стало известно, что причиной послужило замыкание в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным. Автоматическая пожарная сигнализация в ТЦ, как было установлено следствием, не работала. При этом «вручную» принудительную систему оповещения о ЧП охранник не включил.

Больше всего погибших оказалось в зоне кинотеатра. Люди смотрели кино и не успели вовремя среагировать на начавшийся пожар, при этом сотрудники вообще не предупредили зрителей кинозала № 2, где погибли 36 человек. Посетители не смогли спастись, так как в коридоре уже было сильное задымление, а пожарный выход был заперт на замок. Тела ещё 23 человек обнаружили между кинозалами. Они также не смогли выйти из-за закрытых дверей запасного выхода. Несколько детей погибли на лестнице.

Россияне переживали кемеровскую трагедию, как личное горе. Люди активно делились информацией в социальных сетях, массово участвовали в сборе средств для пострадавших, приходили в больницы сдавать кровь. Почти в каждом крупном городе были организованы стихийные мемориалы в память о погибших. По результатам опроса исследовательской организации «Левада-центр», проведённого в конце года, 34% респондентов считают, что пожар в «Зимней Вишне» стал самым важным событием года.

Массовые убийства в учебных заведениях

Уходящий год также запомнится чередой ужасающих нападений на учебные заведения.

15 января в школе № 127 Мотивилихинского района Перми двое подростков устроили драку, которая вскоре переросла в поножовщину. Они ранили преподавателя и 14 учеников, пытавшихся их разнять. Педагог и двое детей с ранениями шеи попали в больницу в тяжёлом состоянии.

Global Look Press/buryatia.sledcom.ru


19 января в школе № 5 небольшого военного городка Сосновый Бор в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учительницу и учеников 7-го класса. Подросток также поджог класс бутылкой с зажигательной смесью и попытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в грудь и выпрыгнув из окна школы. Молодой человек выжил, так как упал в снег. Всего в результате нападения пострадали семь человек.

21 марта в Шадринске Курганской области ученица седьмого класса открыла огонь из пневматического оружия по своим сверстникам. Причиной стрельбы в одной из школ Курганской области стала ссора 13-летней девочки с одноклассниками. В результате пострадали семь человек.

17 октября страну потрясло массовое убийство в Керченском политехническом колледже, которое совершил 18-летний студент Владислав Росляков. Он заранее заминировал здание и открыл стрельбу по всем, кто находился в учебном заведении, после чего застрелился сам. По данным следственных органов, всего погиб 21 человек, включая Рослякова, 67 человек пострадали. Эксперты уже назвали это убийство крупнейшим по количеству жертв в учебном заведении в новейшей истории Европы.

Транспортные катастрофы

11 февраля на маршруте Москва — Орск разбился самолёт «Саратовских авиалиний». Ан-148 упал в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. Как полагает следствие, перед взлётом экипаж забыл включить обогрев датчиков скорости, в следствие чего оборудование замёрзло, и самолёт потерял скорость. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе трое детей.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет. Ан-26 выполнял рейс по маршруту авиабаза Квайрес — Хмеймим. В результате погибли 39 военнослужащих — шесть членов экипажа и 33 пассажира. Гражданских лиц на борту не было. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

11 июня на Волге прогулочный катамаран врезался в сухогруз. В результате происшествия 11 человек погибли. По данным следствия, владелец катамарана Дмитрий Хахалев, ранее судимый за хулиганство и изнасилование, управлял судном в состоянии алкогольного опьянения.

5 октября В Тверской области у села Некрасово в Калининском районе произошло массовое ДТП, в котором погибли 13 человек. Лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и маршрутный микроавтобус. Причиной аварии, в результате которой погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу маршрутки.

21 декабря грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair разбился при посадке в Демократической Республике Конго. При крушении погибли 23 человека, в том числе трое граждан России.


#ЗИМНЯЯВИШНЯ #автокатастрофа #КЕМЕРОВО #жертвытрагедии #владиславросляков #керченскийстрелок
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