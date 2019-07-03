Крупный ТЦ «Кристалл» эвакуировали в Тюмени. В здании устроили стрельбу трое подростков.
Подозреваемые скрылись с места происшествия. Правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват».
По данным полиции, молодые люди поссорились и один из них начал стрелять из травматического пистолета, сообщает «
Представители центра заявили, что включилась система оповещения, передаёт
Находящийся внутри постройки магазин «Ашан» продолжает работать, однако выход из него в ТЦ перекрыт.
Ранее News.ru писал о том, что бытовой конфликт на юго-западе столицы привёл к стрельбе из травматического пистолета. Медики оказали пострадавшему в результате инцидента мужчине необходимую помощь.