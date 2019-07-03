https://static.news.ru/photo/2c103b94-9d84-11e9-947d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: incident_tmn/vk.com

Крупный ТЦ «Кристалл» эвакуировали в Тюмени. В здании устроили стрельбу трое подростков.

Подозреваемые скрылись с места происшествия. Правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват».

По данным полиции, молодые люди поссорились и один из них начал стрелять из травматического пистолета, сообщает « Интерфакс ».

Представители центра заявили, что включилась система оповещения, передаёт 72.ru . На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Находящийся внутри постройки магазин «Ашан» продолжает работать, однако выход из него в ТЦ перекрыт.

Ранее News.ru писал о том, что бытовой конфликт на юго-западе столицы привёл к стрельбе из травматического пистолета. Медики оказали пострадавшему в результате инцидента мужчине необходимую помощь.