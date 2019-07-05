https://static.news.ru/photo/26e24a14-9f31-11e9-9e52-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Торговый центр «Новомосковский» эвакуируют из-за пожара на газовой заправке. По предварительным данным, существует угроза взрыва горящих там ёмкостей с топливом.

Проходит эвакуация людей из торгового центра «Новомосковский» в поселении Московский. Предварительно, на газовой заправке горят две ёмкости по 20 кубометров каждая и две строительные бытовки, — сообщил источник РИА Новости .

Как отметил собеседник агентства, из-за пожара в небо взметнулся факел высотой 20 метров. При этом пострадал один человек. На месте работают экстренные службы. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее News.ru писал, что в районе дома 2 на улице Хабарова в городе Московский загорелась автозаправка. Пожару присвоена вторая категория сложности.