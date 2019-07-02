https://static.news.ru/photo/bc551364-9c58-11e9-bf0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщает, что в Карсовском крае страны горят более 20 гектаров торфяных болот, огонь может перекинуться на территорию РФ.

Пожар не удаётся локализовать, он стремительно распространяется в сторону близлежащего леса, на место привлечены вертолёты Национальных ВС и погранохраны, а также ресурсы железных дорог. Ведомство уведомило о происходящем российскую пожарную службу, так как граница России проходит в четырёх километрах от места возгорания, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, природный пожар в Оренбургской области локализован на общей площади в 20 га. Его тушили с помощью военного самолёта. Огонь пришёл из Казахстана на территорию Новотроицкого городского округа 29 июня. Горела трава на площади 1,5 гектара вблизи города.