Топ-менеджера Nissan Келли освободили под залог

https://news.ru/storage/news/1176d05e9a3612baa416c6b32f78ffa0/d3edf1cf-246b-41bf-8356-dc70c3c6f188_850.jpg ALFO/Global Look Press

Суд в Токио освободил бывшего члена совета директоров корпорации Nissan Грега Келли. Его отпускают под залог — 70 млн иен (около $636 тыс.).

Келли обязан находиться в Японии в определенной квартире, передвижения по стране ограничены, запрещены контакты с сотрудниками Nissan, сообщил телеканал NHK.

Другой фигурант дела, бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, остаётся в тюрьме. 21 декабря он был опять арестован токийской прокуратурой по новому подозрению в том, что в качестве руководителя Nissan мог переложить на эту компанию свои личные потери от финансовых операций. Речь о сумме более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Карлос Гон и Грег Келли были арестованы в ноябре. Их заподозрили в нарушении финансового законодательства Японии. Как полагает прокуратура, Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в период с 2010 по 2015 год. По данным следствия, он задекларировал только половину из выделенной суммы — 10 млрд иен (почти $89 млн).

Ранее News.ru писал, что Соликамский суд арестовал подозреваемых по делу о гибели девяти человек в шахте «Уралкалия» в Пермском крае. Фигуранты дела пробудут под стражей как минимум до 22 февраля.