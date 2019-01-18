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Дочь топ-менеджера «Роснефти» покончила с собой

Zamir Usmanov/Global Look Press

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15-летняя дочь заместителя главы одного из отделов госкорпорации «Роснефть» погибла после конфликта с матерью. Как стало известно News.ru, причиной ссоры стал тот факт, что девочка вернулась домой нетрезвой.

Инцидент произошёл 16 января. Девочка пришла домой после дня рождения подруги. Её матери не понравилось, что дочь находится в состоянии алкогольного опьянения. Они поругались, после чего девочка заперлась в своей комнате.

По некоторым данным, подросток покончил с собой. Проводится проверка.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Следственного комитета расследуют два случая детского суицида, произошедшие в конце 2018 года в Сургуте. Информация об этом ранее не распространялась, однако оба инцидента подтвердили в сургутском управлении опеки и попечительства.


#Роснефть #подросток #суициды #дочь
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