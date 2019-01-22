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Тлеющий карьер в Башкирии зальют водой

Serguei Fomine/Global Look Press

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Недействующий карьер в башкирском городе Сибай, на котором тлеющая руда привела к повышенному содержанию в атмосфере диоксида серы, зальют водой. Уральская горно-металлургическая компания начнёт подтопление через неделю, после извлечения оборудования и подготовки шахт.

«Речь идёт о частичном подтоплении дна карьера», — сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов на оперативном совещании.

По данным МЧС региона, от жителей Сибая поступили 423 жалобы на смог и запах серы, отменены уличные спортивные занятия в школах и прогулки в детских садах. ПДК вредных веществ в воздухе превышены из-за тления руды вследствие окислительных процессов. Сибайский филиал Учалинского ГОК уже ведёт проливку очага илистой массой. Проблему с загрязнением воздуха в городе власти планируют решить к 1 февраля. После прекращения процессов окисления вода из карьера будет откачана.

Ранее News.ru писал, что жителям города Сибай начали выдавать медицинские маски и активированный уголь. Также власти просят ограничить прогулки с детьми из-за серного смога от тлеющего больше месяца заброшенного карьера Учалинского ГОКа. По состоянию на 20 января власти раздали горожанам 7200 масок и 4800 упаковок активированного угля. Кроме того, Центральная городская больница Сибая начала формирование списка детей, которые будут направлены на санаторное лечение в Крым. Прокуратура Башкортостана инициировала возбуждение уголовного дела по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Сибае. По мнению депутата Госсобрания республики Руфины Шагаповой, причиной могло стать отсутствие рекультивации карьера, где некогда добывали медно-цинковый и медно-серный колчедан.


#башкирия
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