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Тигр напал на сотрудника цирка в Орске

Igor Primak/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

28-летний сотрудник цирка, который приехал на гастроли в город Орск Оренбургской области, получил травмы ног в результате нападения тигра.

«Во время уборки территории цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего мужчину в клетку. В результате чего мужчина получил травмы ног и был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

В настоящее время полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как писал News.ru ранее, директор цирка на Кубани, где во время представления лев напал на девочку, был взят под стражу. Его обвиняют по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет».


#МВД #оренбургскаяобласть
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