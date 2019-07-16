https://static.news.ru/photo/6e6412b8-a7b6-11e9-8dfb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очевидцы запечатлели на видео тигра на одной из дорог города Иваново. Хищная кошка выскочила на проезжую часть из машины.

Вслед за животным из автомобиля вышел его хозяин. Мужчина держал животное на поводке, однако в какой-то момент оно смогло вырваться и предприняло попытку побега. Дрессировщик смог поймать тигра, однако, чем закончилась «прогулка» - неизвестно.

По некоторым данным, хищника использовали в качестве живой рекламы гастролирующего в Иваново цирка. Зверя видели около торгового центра «Ясень», передаёт News Frol .

Ранее News.ru писал, что трагедия произошла в итальянской провинции Бари. Во время репетиции в передвижном цирке тигры напали на знаменитого 61-летнего дрессировщика Этторе Вебера.