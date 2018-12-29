Националист Тесак приговорен к 10 годам колонии

https://news.ru/storage/news/81055ffa9996c2e07ab739b6b5dc1ec3/5292a558-bb57-4d3f-b06d-720b68eecfca_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Максим Марцинкевич

Бабушкинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Суд определил для него наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Марцинкевичу и отправил дело на новое рассмотрение.

Это уже не первый срок Тесака и четвёртое уголовное дело в его биографии. Впервые он попал в тюрьму на три года по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» в 2007 году из-за своей провокационной речи в московском клубе «Билингва», где в тот момент проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Заявление в прокуратуру на Марцинкевича написал тогда организатор этого мероприятия Алексей Навальный. В конце нулевых годов Тесак стал кумиром российской ультраправой молодёжи благодаря своему радикализму, относительно складной для своих кругов речи и брутальной харизме, писал News.ru.