«Теракт» в Магнитогорске: разбор деталей

https://news.ru/storage/news/dc1e00ab81b1758c67abdeea79420fe5/9b8a550f-93dd-4cd3-bed7-8d4003cbef7a_850.jpg Олег Елкин/РИА Новости

Вопросы к спецслужбам и сторонникам заговора

Новогодние каникулы в России были омрачены трагедией в Магнитогорске, где 39 человек погибло при взрыве жилого дома. Не в меньшей степени эти дни прошли под знаком конспирологии: версия о возможном теракте не покидала соцсети и страницы СМИ. Очевидно, что такие слухи легко появляются после любого подобного случая и в равной степени отражают погоню журналистов за сенсационным псевдоинсайдом, стихийное народное недоверие к любым официальным заявлениям и странное поведение самих властей, не спешащих заполнять информационный вакуум. Имела место и цепочка подозрительных совпадений, усугубленная сенсационными вбросами анонимов. Мог ли взрыв в Магнитогорске быть терактом — а эту версию до сих пор не опровергли окончательно ни ФСБ, ни СК, попытался выяснить News.ru.

Газ в качестве взрывчатки?

Взрыв в доме 164 по улице Карла Маркса произошел предположительно на втором или третьем этаже. Левая сторона подъезда почти полностью обрушилась — были разрушены 35 квартир, еще 10 получили сильные повреждения. Многим сразу же показалось, что это не похоже на результат газовой аварии. В социальных сетях быстро распространились посты с фотографиями из разных городов, где запечатлены балконы, чуть обгоревшие снаружи и с выбитыми стеклами, но окруженные вполне себе целыми участками стен с припиской «вот так выглядят взрывы газа». Это явная спекуляция. Последствия трагедии в Магнитогорске внешне как раз очень похожи на таковые в Ижевске 9 ноября 2017 года, в Ярославле — 16 февраля 2016 года, в Астрахани — в 2012 году и во многих других случаях, когда взрыв газа приводил к полному разрушению подъезда, обвалу перекрытий и человеческим жертвам. При некоторых обстоятельствах, воспламененный метан дает очень мощную взрывную волну.

Опрошенный News.ru взрывотехник Александр Павловский склоняется к официальной версии взрыва вследствие утечки бытового газа. По его словам, достаточно повредить несущую стену и панельное здание сложится как карточный домик. При этом, взрывная волна не успела выйти через небольшой оконный проём и нерастраченной энергией сдвинула несущую плиту.

«Для такого взрыва необязательно, чтобы было много газа, должно быть именно нужное соотношение газа и кислорода. Если кислорода мало, то будет небольшой взрыв, а если кислорода много, то взрыв будет даже мощнее, чем от взрывчатки и тут достаточно даже небольшой искры», — говорит Павловский

Специалист называет два варианта, где мог скапливаться газ: квартира или подъезд. В случае если газовая труба идет по подъезду с первого этажа, то газ мог скопиться именно там. Для того чтобы настолько критическое накопление метана произошло в квартире, конфорка должна быть открыта слишком долгое время — по запаху это бы быстро заметили. Впрочем, в своё время в Ижевске виновником взрыва, унесшего жизни семи человек, был признан местный житель, который специально подорвал квартиру, чтобы отомстить соседям. У него было диагностировано психическое заболевание, и суд направил его на принудительное лечение.

После того, как Следственный комитет заявил, что в рухнувшем подъезде в Магнитогорске не обнаружено следов взрывчатки, появилась версия, что утечка метана была сделана преднамеренно.

«А почему газ нельзя использовать как взрывчатку?, — написал в своём Telegram-канале журналист Сергей Доренко. — Я вот не террорист никакой, не строитель никакой. Но если бы я писал художественную книгу о террористах, мои герои в спецовках обошли бы все квартиры и под предлогом проверки вентиляции заклеили бы всем вентиляцию. Затем мои герои убедились бы, что они могут накачать газом подвал и свою квартиру и вентиляционные коробы, а потом дать искру в одном из объёмов».

Однако предположение, что газ могли использовать как взрывчатое вещество террористы — сомнительно, хотя бы потому, что здесь неизбежен элемент случайности. Для детонации метана, его концентрация должна составлять в воздухе примерно от 5 до 15%. Если газа в воздухе будет больше — взрыва не произойдет. Соблюсти ее искусственным путем, наугад, без измерительных приборов, непросто. Безумец (возможно самоубийца) теоретически мог взорвать дом, открыв конфорку или повредив трубу в каком-то из закрытых помещений, но вот террорист, полагающийся на точный расчет — вряд ли.



У тех, кто помнит 1999-й кадры из Магнитогорска не могут не вызвать зловещее дежавю. pic.twitter.com/bHA8PqLxXQ — Rostislav (@Sharenkin) 31 декабря 2018 г.

Бомж предотвратил теракт?

Вечером 1 января, на следующий день после взрыва, случилось происшествие, которое вновь взбудоражило весь город. Паблик «ВКонтакте» под названием «Чёрное&Белое Магнитогорск» сообщил, что на углу проспекта Карла Маркса и улицы Газеты «Правда» горит пассажирская «Газель».

"Горит машина, слышатся взрывы, был огромный столб огня люди с оружием бегают", — говорилось в сообщении. Позже администраторы сообщества дописали: «Внутри автомобиля находились три человека, они погибли. Место ЧП в настоящий момент оцеплено».

Через несколько часов уральское издание Znak.com со ссылкой на неназванный источник сообщило, что взрывы дома и маршрутки связаны. По утверждению информационного ресурса, квартиру № 316 по улице Карла Маркса, где по информации сайта и произошел взрыв 31 декабря, за день до этого снял неизвестный мужчина, предположительно из Средней Азии. По словам источника портала, там обнаружены следы взрывчатки, а именно гексогена — памятного по взрывам домов в Буйнакске, Волгодонске и Москве в 1999 году.

«Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель“, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают», — процитировал Znak.com анонимного собеседника, добавив, что теракт якобы первоначально планировался в одном из торговых центров Магнитогорска.

Ничего себе год начался. Знак.ком пишет, что в Магнитогорске был не взрыв газа, а теракт pic.twitter.com/pUpqCxyhls — Alexey Navalny (@navalny) 1 января 2019 г.

После этой публикации портал некоторое время был недоступен — предположительно из-за хакерской атаки, что сразу подхлестнуло истерию: «кто-то пытается замолчать страшную правду».

3 января то же издание продолжило развивать версию теракта. По утверждению источника Znak.com, неизвестный квартирант из Средней Азии ранним утром, незадолго до взрыва, вышел из дома и попал на камеры видеонаблюдения. Просматривая запись, на него обратили внимание силовики. По словам источника портала, мужчина по оперативной информации оказался причастным к одной из экстремистских организаций.

После этого спецслужбы якобы начали проверять объекты с массовым пребыванием людей боясь новой террористической акции, и увидели через камеры видеонаблюдения в ТЦ «Континент» как некий мужчина, похожий на бомжа, достал что-то подозрительное из урны. Его задержали, и найденное оказалось мобильным телефоном с присоединенным к нему взрывным устройством. Согласно источнику сайта, бомж случайно оборвал провода, обезвредив бомбу, готовую взорваться.

Далее, по версии Znak.com, при анализе найденного телефона были установлены люди причастны к закладке бомбы. Их якобы нашли в «Газели», которую пытались штурмовать — сидящие в ней люди начали отстреливаться, в результате трое были убиты, а в самом микроавтобусе сдетонировала взрывчатка, которую они везли. Четвертый преступник якобы ушёл. Сайт добавляет, что именно его впоследствии искали во дворах домов на улице Ленина под номерами 91 и 91/1.

In a death car

В сети распространились около десятка снятых очевидцами видеороликов с горящей «Газелью». Машина превратилась практически в факел. В начале каждого из роликов действительно слышны хлопки, похожие на автоматные выстрелы. На одном из видео, снятом с балкона жилого дома, двое молодых людей, переговариваясь между собой, говорят, что это взрываются фейерверки в машине. Вскоре становится видно, что внутри «Газели» действительно что-то с треском вспыхивает. Другой ролик снят с расстояния около десяти метров из легкового автомобиля. Пассажиры авто громко ужасаются, когда видят что из горящего микроавтобуса выпадает обугленное тело человека. Однако не похоже, что они воспринимают хлопки как выстрелы — прятаться за машиной они начинают только когда в ней начинают происходить мощные взрывы, сопровождаемые вспышками.

Еще одна запись сделана двумя молодыми людьми, снимавшими из-за зеленых насаждений через дорогу. Они, обсуждая хлопки, также говорят про взрывы фейерверков. Но внезапно один из них вскрикивает «Вон один еще из „Калаша“ ****** (стреляет)». После этого на переднем плане возникает фигура человека, пробегающего мимо, немного пригибаясь во время взрывов, раздающихся со стороны машины. Через несколько секунд этот человек возвращается в кадр и поворачивается к «Газели» лицом. При этом его локти согнуты таким образом, будто он держит что-то направленное к горящему микроавтобусу. В какой-то момент он поворачивается боком и становится видно, что оружия в его руках нет — там находится что-то небольшое, возможно фотоаппарат или телефон. Скорее всего, он просто снимал на видео инцидент.

Никаких явно идентифицируемых силовиков в амуниции и с оружием ни на одной записи нет. Видимо, очевидцы, снимавшие ситуацию с разных сторон в темноте, озаряемой бликами, принимали друг друга за участников спецоперации — отсюда появились слухи про «людей, бегающих с оружием».



Четких признаков стрельбы тоже не видно — скажем вспышек выстрелов с какой-либо из сторон. Спецтехники на месте нет, например автобусов спецназа или хотя бы просто полицейских авто. Зато некоторые гражданские машины спокойно приезжают мимо объятой пламенем «Газели», даже не все из них при этом прибавляют скорость. Кстати, парни, снимавшие происходившее с балкона, говорят между собой, что надо бы вызвать пожарных — вряд ли они этим могли озаботиться, если бы считали, что наблюдают спецоперацию силовиков, которые уж во всяком случае позаботились бы о вызове экстренных служб. По словам очевидцев, разного рода оперативники на место действительно приехали, но, вполне вероятно, это произошло, когда машина уже догорала.

Сами взрыв и возгорание «Газели» никоим образом не похожи на случайную детонацию взрывчатки, даже маломощной, а уж тем более гексогена. Скорее картина типична для взрыва газового баллона, установленного на микроавтобусе, а дальнейшие хлопки вполне объясняются подрывом петард, перевозимых пассажирами «Газели». Да, на первых секундах каждого доступного видео звуки очень похожи на выстрелы, но что это может значить? Спецслужбы расстреляли издалека, над головами людей, маршрутку с террористами, которые везли груз фейерверков, пока она не загорелась и не взорвалась? А потом даже не стали подходить близко, чтобы оцепить место происшествия? К тому же почему люди, снимавшие горящую маршрутку вблизи, не боялись выстрелов?

Большие странности

Позднее другие СМИ сообщали, что в маршрутке погибли обычные люди, один из них предположительно житель Средней Азии Махмуд, подрабатывающий извозом. Правда окончательного подтверждения эти данные пока не получили, более того, некоторые источники утверждают, что незадолго до событий пресловутый Махмуд продал маршрутку и уехал на родину.

Во дворах домов 91 и 91/1 по улице Ленина, где, по словам источника Znak.com, ловили четвертого террориста, действительно видели оцепление ОМОНа. Но по другой информации, там искали бомбу после анонимного звонка — типичное явление после крупных трагедий, когда телефонные хулиганы пытаются ради интереса подогреть панику. Однако косвенно это может подтверждать версию уральского издания о том, что силовики ожидали теракта: два этих жилых дома полностью эвакуировали, как и два торговых центра Магнитогорска.

По данным МЧС, в квартире № 316, где по данным Znak.com жил неизвестный террорист и где нашли взрывчатку, на самом деле проживали Ольга и Андрей Баталовы, а также Андрей Синебрюхов. Их тела были найдены под завалами.

«Московский комсомолец» называет другой номер квартиры — 315. Газета также пишет, что раньше ее снимали граждане Таджикистана, однако в последнее время она сдавалась посуточно, и была забронирована одной из соседок по подъезду для своего сына, приехавшего на Новый год.

История про бомжа, который на глазах бессильных, но восхищенных спецслужб, одним движением обезвредил бомбу прямо в мусорном баке, выглядит в духе российских остросюжетных сериалов, но заслуживает крайне критического отношения в контексте реальной жизни.

Сказанному — не верить

В итоге мэр Магнитогорска и губернатор Челябинской области все же отвергли связь между взрывами дома и маршрутки, как и террористический след. СК опроверг нахождение остатков взрывчатки в квартире разрушенного подъезда, а полиция назвала предварительной причиной возгорания «Газели» взрыв газового баллона. Молчание, долгое время выдерживаемое силовиками, позже объяснили боязнью местных начальников привлекать к себе хоть какое-то внимание после приезда в город первых лиц, включая Путина и Бастрыкина. Всему этому официозу народ, по довольно понятным причинам, верить не торопится.

«Почем у если это был газ… Так многое творилось в городе…

Вот та же газель. Если бы не она я бы поверил… буквально на следующий день. Хлопнули ее. И это был не балон. Я служил в доблестной российской армии сапером разведчиков в 45 полку спецназа вдв. И как гремят выстрелы из ак я то уж знаю», — вывесил 8 января пост в одном из магнитогорских сообществ во «ВКонтакте» 29-летний местный житель Максим Окользин.

Пост спустя несколько часов собрал 45 тыс. просмотров и около 600 комментариев. Многие пользователи поддержали автора, в том числе рассказывая дикие вещи вроде историй про то, как из двух местных ТЦ недавно «вынесли 5 килограмм тротила». Некоторые из участников обсуждения приводят слова якобы прозвучавшие на секретном совещании у Бастрыкина о том, что «в доме были и газ, и устройство».

Трудно отрицать, что взрыв газа в доме и взрыв газа в маршрутке два дня подряд, да еще и практически на той же улице, выглядят странно. Но разве менее удивительно то, что 10-месячный ребенок при сильном морозе выжил, проведя 36 часов под обломками разрушенного дома по улице Карлам Маркса? А разве не странно организовывать террористический акт в городе с населением чуть более 400 тысяч человек? Да, в 1999 году был организован взрыв в 65-тысячном Буйнакске, но это была территория Дагестана который боевики рассматривали как часть будущего Халифата, и где на тот момент шли боестолкновения между джихадистами и российской армией. Кроме того, у того теракта была конкретная цель — общежитие где были расквартированы российские военные и их семьи. vk.com/magnitogorsk_news Панихида по погибшим

Вообще, первый вопрос, который возникает в связи с версией теракта — зачем властям его скрывать. Критики режима традиционно считают, что новости о деятельности террористического подполья напротив дают спецслужбам повод выбить себя дополнительное финансирование и поддерживают у населения необходимый для политического манипулирования уровень тревоги. Допустим, можно предположить, что «резерв запугивания» за последние двадцать лет исчерпан, и новые теракты могут лишь вызвать у избирателя законное недоумение — на что тратятся его деньги, изымаемые якобы для поддержания безопасности. Но с чем уж точно не вяжется умалчивание о гипотетическом теракте, так это с популярной в радикальных кругах версией — уходящей корнями в события 1999 года — что к взрывам могут быть причастны сами власти.

Второй логичный вопрос, если это теракт, то почему никто не берет на себя ответственность? Терроризм — не просто массовое убийство, это тактика достижения политических целей путем массового убийства. Если же не выдвигаются требования, лозунги, политические программы, действия не ассоциируется с конкретным экстремистским движением, то тут вряд ли пахнет чем-то подобным. К примеру, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», напротив старается приписывать себе даже инциденты к которым она явно не имеет отношения — например несчастные случаи с гражданскими самолетами.

Третий вопрос к сторонникам заговора. Допустим, в маршрутке действительно были убиты террористы, а до этого спецслужбы — пусть с помощью дистанционно неуправляемого бомжа, о его роли можно было скромно умолчать, — предотвратили теракт или даже теракты в торговых центрах. Почему они упустили возможность тут же победоносно об этом отчитаться? Утаивание заслуг — не наш стиль.

Все странности, сопровождавшие события 31 декабря — 1 января в Магнитогорске можно объяснить не прибегая ни к версии теракта, ни к теории заговора молчания. При этом, обе они строятся на данных анонимного источника, который никакой ответственности за свои слова, транслированные СМИ, не несет. Если уж верить в заговоры, почему не предположить, что его показания — попытка дискредитировать ложными вбросами конкретное издание или вообще журналистскую работу в ходе крупных ЧП?

Напомним, в то же время, что силовые структуры пока не заявили однозначно, что полностью исключают вероятность теракта. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако, по последним прозвучавшим заявлениям, следствие рассматривает «все версии».

И тут вопросы уже появляются к самим силовикам. Почему так долго не развеивались сомнения, давая почву для слухов? Почему не названы люди, погибшие в «Газели»? Разумеется, всегда можно сослаться на тайну следствия. Но вспомним, что сразу после недавней трагедии в Керчи, когда за спиной расстрелявшего сверстников подростка многие увидели целый террористический заговор с множеством сообщников, спецслужбы сами «слили» телеканалам видеозаписи, запечатлевшие всю хронологию бойни. Именно для того, чтобы пресечь распространение панических слухов. Быть может, правоохранительные органы оставили себе возможность пересмотреть ранее озвученные версии?