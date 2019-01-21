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Теплоход с сотней пассажиров врезался в набережную в Москве

Софийская набережная в Москве Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/Global Look Press

Софийская набережная в Москве

происшествия [ версия для печати ]

Теплоход «Бьюти», на борту которого находились 96 пассажиров и экипаж, врезался в набережную Москвы-реки. Льдина попала под рулевое устройство и вывела из строя двигатель.

ЧП произошло в районе Софийской набережной вечером 20 января. Представители компании «Рэдиссон Ройал Москва», которой принадлежит судно, назвали такую ситуацию обычной для зимней навигации, сообщает ТАСС.

«Было небольшое соприкосновение в связи попаданием льдины под рулевое устройcтво и вывод из строя двигателя. Вследствие профессиональной работы штатная ситуация была быстро разрешена, теплоход переведён на ручное руление, судно продолжило выполнение своего рейса. Никто не пострадал, судно не имеет сильных повреждений», — цитирует издание заместителя гендиректора компании по стратегическому развитию и маркетингу Ольгу Ткачёву.

Ранее News.ru сообщал, что автомобиль провалился в реку Яузу на востоке Москвы. ЧП произошло возле дома № 1а на Русаковской набережной. Прибывшие на место спасатели разблокировали водителя и передали его медикам.


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