https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Круизный теплоход «Викинг Хельги», севший на мель на Волге, смог самостоятельно сняться с неё, и продолжить движение.

По данным экстренных служб Ярославской области, на его борту находится 292 человека, в том числе 100 человек экипажа. Теплоход совершал рейс Санкт-Петербург—Ярославль.

В 17.19 теплоход самостоятельно снялся с мели и продолжил движение в город Рыбинск для осмотра, — гласит сообщение.

Судно повреждений не получило, судовой ход не нарушен. На борту пострадавших нет, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что 23 июня недалеко от Казани на Волге загорелся пассажирский теплоход, на котором находились около двухсот туристов из Москвы.