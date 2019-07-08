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Павел Ребровский, признавший вину по делу «Нового величия», отказался от своих показаний. Он сделал это в ходе допроса в Люблинском суде Москвы.

По его словам, следствие угрожало возбудить в отношении него дело по ст. 205 УК РФ «Терроризм», если он не даст нужные показания. Он также заявил, что ему обещали взамен его...