Теплоход с несколькими сотнями иностранных туристов сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Четырёхпалубное судно следовало из Москвы в Санкт-Петербург. Источник News.ru сообщил, что инцидент произошёл в результате выхода из строя рулевого управления.
Как ранее писал News.ru, стали известны подробности крушения катамарана в Чёрном море, в результате которого погибли два человека. Как рассказала очевидец ЧП, на катере было много людей, которые то и дело забирались на крышу и танцевали.