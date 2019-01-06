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Тепло вернули жителям Кисловодска

Zamir Usmanov/Global Look Press

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Теплоснабжение вернули почти пяти тысячам жителей Кисловодска, оно было восстановлено по резервной схеме. Под отключение попали 4,9 тыс. человек, из них — 1,6 тыс. детей.

Температура воздуха в Кисловодске опустилась до минус двух градусов мороза. Из-за аварии были прекращены подача тепла и горячего водоснабжения в 30 домах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Из них восемь девятиэтажных и 22 пятиэтажных дома.

Ранее News.ru сообщал, что работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения ведутся в Кисловодске. Почти пять тысяч жителей города остались без тепла и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали.


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