Тепло вернули жителям Кисловодска

https://news.ru/storage/news/42915954b241a03db3fe1067abfe1e86/65a4c8cb-c850-4282-8dce-2f7a4daf258a_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Теплоснабжение вернули почти пяти тысячам жителей Кисловодска, оно было восстановлено по резервной схеме. Под отключение попали 4,9 тыс. человек, из них — 1,6 тыс. детей.

Температура воздуха в Кисловодске опустилась до минус двух градусов мороза. Из-за аварии были прекращены подача тепла и горячего водоснабжения в 30 домах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Из них восемь девятиэтажных и 22 пятиэтажных дома.

Ранее News.ru сообщал, что работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения ведутся в Кисловодске. Почти пять тысяч жителей города остались без тепла и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали.