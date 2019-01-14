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Тепло подадут в пострадавший от взрыва дом в Шахтах

sledcom.ru

происшествия [ версия для печати ]

Многоквартирный дом в городе Шахты Ростовской области, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение, подключат к теплоснабжению до конца суток. Отключённым останется только подъезд, который пострадал во время инцидента.

Одновременно с этим тепло подадут и в соседний дом, который также был отключён от теплоснабжения, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

«Остальные подъезды и соседний дом будут подключены к системе теплоснабжения», — цитирует Майера ТАСС.

Ранее предполагалось, что пострадавший от взрыва дом в Шахтах не будут подключать к коммунальным сетям до 15 января.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Судьба ещё четверых пока неизвестна. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В газоснабжающей и управляющей компаниях прошла выемка документации.


#взрывы #шахты #обрушения #отопление #Ростовскаяобласть
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