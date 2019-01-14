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Тело женщины нашли в подъезде на западе Москвы

Сергей Лантюхов/News.ru

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Сотрудники СК приступили к расследованию гибели женщины, тело которой было найдено в подъезде жилого дома на западе Москвы.

По словам старшего помощника главы ГСУ СК по городу Юлии Ивановой, сообщение о трупе на улице Заречная поступило вечером 13 января.

Представитель ведомства уточнила, что на вид погибшей 35−40 лет, внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

«На момент обнаружения женщина была мертва около восьми часов», — сказала Иванова.

Она отметила, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, скончавшаяся не имела постоянного места жительства.

Ранее News.ru писал, что один рабочий погиб и ещё один получил травмы при падении с высоты в центре столицы. Они выпали из строительной люльки. Инцидент произошёл на улице Пречистенка. По предварительным данным, люлька была закреплена.


#ск #москва #труп
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