https://static.news.ru/photo/01ccbfe8-b5d4-11e9-87ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В одном из московских ресторанов обнаружили останки человека, который умер более 25 лет назад. Неожиданная находка была сделана во время проведения ремонтных работ.

Пока что неизвестно, кем был погибший. Остаются неясными и причины его смерти. Однако не исключено, что это жертва убийства. Кости нашли после того, как рабочие вскрыли пол, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошёл в столичном районе Люблино. Московский главк СК проводит проверку, назначены необходимые экспертизы.

Ранее News.ru сообщал, что в супермаркете американского города Кансил-Блаффс, штат Айова, нашли останки пропавшего без вести 10 лет назад работника магазина. Труп обнаружили за холодильником при уборке помещения.