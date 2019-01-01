Тело шестого погибшего достали в Магнитогорске

Тело шестого погибшего человека при обрушении дома в Магнитогорске извлекли из-под завалов. Это женщина.
Пять погибших опознаны, в погибших числятся семь человек. Пятеро жильцов дома госпитализировано, без вести пропавшими считаются 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Взрывом газа в доме разрушены 25 квартир, частичному разрушению подверглись 10 квартир. Все пострадавшие находятся в больнице, один из них — в тяжёлом состоянии.
Ранее News.ru сообщал, что после обрушения части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске не установлено местонахождение 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.