Тело шестого погибшего достали в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/5c241415611cc4fb5fbe3a519be7d3f6/11a83ea9-30cb-4272-9a61-2bfb4632039d_850.jpg http://74.mchs.gov.ru/

Тело шестого погибшего человека при обрушении дома в Магнитогорске извлекли из-под завалов. Это женщина.

Пять погибших опознаны, в погибших числятся семь человек. Пятеро жильцов дома госпитализировано, без вести пропавшими считаются 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Взрывом газа в доме разрушены 25 квартир, частичному разрушению подверглись 10 квартир. Все пострадавшие находятся в больнице, один из них — в тяжёлом состоянии.

Ранее News.ru сообщал, что после обрушения части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске не установлено местонахождение 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.