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Тело шестого погибшего достали в Магнитогорске

http://74.mchs.gov.ru/

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Тело шестого погибшего человека при обрушении дома в Магнитогорске извлекли из-под завалов. Это женщина.

Пять погибших опознаны, в погибших числятся семь человек. Пятеро жильцов дома госпитализировано, без вести пропавшими считаются 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Взрывом газа в доме разрушены 25 квартир, частичному разрушению подверглись 10 квартир. Все пострадавшие находятся в больнице, один из них — в тяжёлом состоянии.

Ранее News.ru сообщал, что после обрушения части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске не установлено местонахождение 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.


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