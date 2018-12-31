Спасатели вытащили ребёнка из-под завалов в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/e57fc86feeddf471e8b58e5b8e19f048/e3854d8f-1bf0-4b68-a871-46103a08747e_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Спасатели извлекли в Магнитогорске из-под завалов разрушенного дома четырёх человек. Среди них один ребёнок, сообщил пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий.

Пострадавших госпитализировали. Всего медики приняли 12 раненных взрывом газа в жилом доме. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

Власти Челябинской области ввели режим ЧС на территории региона из-за произошедшего. Жертвами ЧП стали минимум три жителя здания по проспекту Карла Маркса, 164. Губернатор Борис Дубровский сообщил, что власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья после катастрофы.

Ранее News.ru сообщал о мощном взрыве в Магнитогорске. По данным МЧС, в результате полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.