Восьмое тело извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело восьмого погибшего в результате взрыва газа. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что удалось достать труп женщины.
Погибшая была обнаружена еще утром 1 января, однако официально констатировать её смерть можно было только после извлечения тела, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что специализированный самолёт Федерального медико-биологического агентства отправился из Москвы в Магнитогорск. Он должен перевезти в столицу младенца, найденного под завалами многоквартирного дома, где произошёл взрыв газа.