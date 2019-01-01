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Восьмое тело извлекли из-под завалов в Магнитогорске

www.74.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело восьмого погибшего в результате взрыва газа. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что удалось достать труп женщины. 

Погибшая была обнаружена еще утром 1 января, однако официально констатировать её смерть можно было только после извлечения тела, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что специализированный самолёт Федерального медико-биологического агентства отправился из Москвы в Магнитогорск. Он должен перевезти в столицу младенца, найденного под завалами многоквартирного дома, где произошёл взрыв газа.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #погибшие #магнитогорск #тело
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