https://static.news.ru/photo/cf9f8be8-a3d8-11e9-af32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мурманский дворник обнаружил в мусорном баке тело новорожденной девочки.

По данным СК, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. На теле ребёнка видимых повреждений нет. Назначены медицинская и генетическая экспертизы. Следователям удалось установить, что матерью ребёнка является местная жительница, 1986 года рождения.

По предварительной информации, при рождении девочка была жива. Сейчас её мать допрашивают. По одной из версий, ребёнок утонул в воде.

Ранее News.ru писал о том, что житель Челябинска угрожал нанести увечья своему сыну-младенцу, если ему не предоставят автомобиль. Инцидент произошёл 10 июля в Металлургическом районе города.