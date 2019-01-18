Обнаружено тело лётчика Су-34

Министерство обороны России сообщило об обнаружении тела лётчика, который погиб при крушении Су-34 на Дальнем Востоке. Труп находился на индивидуальном спасательном плоту, который был поднят на борт поискового судна.
В настоящее время поисковая операция продолжается. В ней задействованы самолёты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолёты Ми-8. Также в районе катапультирования экипажа работают пять судов. Ещё шесть кораблей Тихоокеанского флота готовятся присоединиться к операции, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которое произошло на Дальнем Востоке.