Обнаружено тело лётчика Су-34

https://news.ru/storage/news/b74c3e29cd455f62377e79e6bbbc4982/8f463d8c-81dd-48a3-b0d4-4fe94466ed99_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Су-34

Министерство обороны России сообщило об обнаружении тела лётчика, который погиб при крушении Су-34 на Дальнем Востоке. Труп находился на индивидуальном спасательном плоту, который был поднят на борт поискового судна.

В настоящее время поисковая операция продолжается. В ней задействованы самолёты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолёты Ми-8. Также в районе катапультирования экипажа работают пять судов. Ещё шесть кораблей Тихоокеанского флота готовятся присоединиться к операции, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которое произошло на Дальнем Востоке.