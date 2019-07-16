Сотрудники полиции Москвы обнаружили в одном из домов на Маломомосковской улице тело композитора Игоря Извекова. По предварительным данным, на теле 53-летнего мужчины не было обнаружено видимых повреждений.
О смерти музыканта сообщили 15 июля. Ивзвеков был известен благодаря работе в одной из столичных музыкальных школ. Кроме того, он работал над проектом «Антология Николая Караченцова», передаёт
Ранее News.ru писал, что актриса театра Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил Центральный академический театр Российской армии.