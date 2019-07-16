https://static.news.ru/photo/4343a23c-a7d0-11e9-878e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции Москвы обнаружили в одном из домов на Маломомосковской улице тело композитора Игоря Извекова. По предварительным данным, на теле 53-летнего мужчины не было обнаружено видимых повреждений.

О смерти музыканта сообщили 15 июля. Ивзвеков был известен благодаря работе в одной из столичных музыкальных школ. Кроме того, он работал над проектом «Антология Николая Караченцова», передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что актриса театра Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил Центральный академический театр Российской армии.