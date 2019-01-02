Тело ещё одной женщины нашли под завалами в Магнитогорске

Ещё одного погибшего извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился подъезд. Это женщина.
Таким образом, официально подтверждена гибель 23 человек.
Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. 19 жертв уже опознаны.
Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 18 жильцов дома. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.