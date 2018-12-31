Подозреваемый спрятал тело клиентки BlaBlaCar в лесу

https://news.ru/storage/news/6eb3f8b8d320efcf08f851902f19128d/cc647d25-e961-45ac-b8c8-6c667ce98837_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

39-летний Виталий Чикирёв, которого подозревают в убийстве 29-летней москвички, показал, где спрятал тело Ирины Ахматовой. В настоящее время в указанное им место выехали оперативники и криминалисты.

По данным следствия, преступник решил убить и ограбить девушку-водителя. Её труп он спрятал в лесополосе в Подмосковье, после чего уехал на её автомобиле в Ярославль. Там иномарку обнаружили чистой вымытой и без номеров, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что Мещанский суд Москвы принял решение о заключении под стражу Чикирёва. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Срок ареста составит два месяца.