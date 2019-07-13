Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тележурналиста и оператора Петра Микова обнаружили мёртвым с огнестрельным ранением головы в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Тело мужчины, по предварительным данным, ТВ-оператора, было найдено на улице Кораблестроителей, — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Как передаёт 47News, у 55-летнего Петра Микова был конфликт в семье.

Ранее News.ru писал, что Никита Денин, подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой в отеле Vnukovo Village в Новой Москве, рассказал следователям о мотивах своего поступка. Во время допроса он признался, что приревновал девушку, увидев в её мобильном телефоне некую переписку. Денин подчеркнул, что задушил Мухамедзянову «по неосторожности».

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