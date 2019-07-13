Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник полиции из якутского Среднеколымска, которого подстрелил устроивший семейный дебош местный житель, пришёл в себя после операции. Его напарник погиб.

При вооруженном нападении смертельное ранение получил сотрудник Росгвардии, прапорщик Семен Сивцев. Его напарник, 51-летний прапорщик Николай Афанасьев, получил ранение в правое предплечье. Ночью мужчину прооперировали, он в сознании. Сейчас состояние...