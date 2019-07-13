https://static.news.ru/photo/d70451de-a559-11e9-8d55-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Тележурналиста и оператора Петра Микова обнаружили мёртвым с огнестрельным ранением головы в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Тело мужчины, по предварительным данным, ТВ-оператора, было найдено на улице Кораблестроителей, — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Как передаёт 47News, у 55-летнего Петра Микова был конфликт в семье.
Ранее News.ru писал, что Никита Денин, подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой в отеле Vnukovo Village в Новой Москве, рассказал следователям о мотивах своего поступка. Во время допроса он признался, что приревновал девушку, увидев в её мобильном телефоне некую переписку. Денин подчеркнул, что задушил Мухамедзянову «по неосторожности».